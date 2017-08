CROCE



Ci mancherai infinitamente Mamma carissima.



Ti manderemo baci nel vento e sentiremo le tue carezze sul viso arrivare fino al cuore.



Le figlie Angela e Guglielmina con le famiglie e tutte le persone che l'hanno amata, annunciano l'ultimo viaggio di Giuseppina Avanzini ved. Masini



I funerali avranno luogo mercoledì 16 agosto alle ore 10.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Monticelil Terme indi per «Il Tempio» di Valera.



Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.



Il presente sere di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare e affettuoso grazie alla Dott.ssa Luisa Bruschi, al Dott. Stefano Del Canale, alla Dott.ssa Cecilia Valenti e ai Volontari dell'Assistenza Pubblica di Traversetolo.



Di cuore ringraziamo Suor Erica e tutto i personale «Hospice Piccole Figlie» per la loro professionalità e gentilezza.



Grazie ancora a tutti quelli che Le sono stati vicini con amore e preghiere. Monticelli Terme, 15-8-2017



Angela Anni Francesco e famiglie abbracciano Mimmi ed Angela piangendo la indimenticabile cara Zia Giuseppina Parma, 15 agosto 2017



Albertina e Arnaldo sono vicini a Mimmi e Angela per la perdita della cara mamma Giuseppina Malandriano, 15-8-2017



Le famiglie Leoni Paolo e Angelo sono vicini al dolore di Guglielmina e famigliari per la perdita della madre Giuseppina



sentite condoglianze. Monticelli Terme, 15-8-2017