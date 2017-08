Edda Tagliavini

Improvvisamente è mancata la nostra adoratadi anni 80Ne danno il triste annuncio il marito Gianfranco, i figli Fausto con Carla, Paola con Mauro, gli adorati nipoti Barbara con Enrico, Luca con Elisa, i fratelli, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 16 alle ore 9.15 partendo in auto dall'abitazione, via Mons. G.M. Conforti, 15 per la Chiesa indi si proseguirà per il Cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa Parrocchiale.Non fiori ma offerte all'Avis-Cri-Aido di Sobolo.15 agosto 2017Ï Romano, Vilma AlbericiÏ Famiglia MontiÏ Pieraldo, Daniela, Federico CollaÏ Fam. Ceci MaurizioÏ Fam. Renato BergnoliÏ Fam. Ettore MazzaliÏ Lorella, Carlo e Ariella ZibanaÏ Orietta, Ivan AnghinolfiÏ Fam. Nadia, Daniela TalignaniÏ Famiglia Mora Francomamma adorata.Da lassù insegnaci a vivere anche senza di te.I tuoi figli Fausto e Paola.15 agosto 2017Mia amataresterai sempre nel mio cuore.Il tuo amato nipote Luca.15 agosto 2017Sinceramente addolorati per la perdita della carapartecipiamo al dolore di Franco, Fausto, Paola e famiglie.La cognata Ada con Graziano, Carla, Rosalia, Riccardo e Stefania.15 agosto 2017I cugini Carmen, Mirella, Nadia, Daniela e Serafino con le famiglie si uniscono al dolore di Franco e figli per l'improvvisa perdita della cara15 agosto 2017I cugini Mino e Lina, Bianca e Piero, Luisa ed Enrico, Marisa e Carlo con le rispettive famiglie sono vicini a Franco e famiglia per la scomparsa della cara15 agosto 2017Giancarlo e Lella, Gabriele e Timmy, Marco e Monica, Mauro e Marica, Massimo e Loredana partecipano commossi al lutto dell'amico Fausto per la perdita della cara mamma15 agosto 2017Ubaldo e Stefania sono vicini in questo triste momento a Fausto e familiari per la perdita dell'amata madree porgono le più sentite condoglianze.15 agosto 2017Il «Gruppo Sportivo Ciclistico Avis-Cri-Aido di Sorbolo» partecipa al lutto di Gianfranco Mossini e famigliari tutti per l'improvvisa perdita della moglie signora15 agosto 2017Enzo, Olga, Gianni, Federica, Maya, sono vicini alla famiglia per la grave perdita della cara15 agosto 2017