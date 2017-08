Antonio Monferdini

Signore, non ti chiediamo perchè ce lo hai tolto, ma ti ringraziamo per il tempo che ce lo hai lasciato.E' mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Paola, i figli Alessandra con Gianfranco, Paolo con Federica, i nipoti Federico, Laura e Francesca e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 14.30partendo dalle sale del commiato ADEper la chiesa di Ognissanti indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 18.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Andrea Bia.15 agosto 2017Ï Fam. Filippo FerraraÏ Marco e Gianpaolo PesciÏ Fam. Pellegrini LuigiÏ Famiglia Marcheselli- PulliCiao nonnosei forte, faremo tesoro dei tuoi insegnamenti.Federico, Laura e Francesca.15 agosto 2017Ciao(Brontolone)Ora starai sorridendo con Luigi, bacialo per me.Ida e figli.15 agosto 2017Soci e dipendenti del Conad di Langhirano, Felino e Riccò sono vicini ad Alessandra per la perdita del caro papà15 agosto 2017Laura, Alberto, Gianni e Vitti addolorati partecipano al lutto di Paola, Sandra e Paolo per la morte dello zio15 agosto 2017Ï Sonia, Andrea e famigliaÏ Vania, Francesco e famigliaGraziano, Susanna, Pierfrancesco e Monica sono vicini a Paola e famiglia per la perdita del caro15 agosto 2017Siamo vicini a Paola, Sandra e Paolo per la perdita del caroAttilio, Caterina, Giulia e Andrea.15 agosto 2017Gli amici Cristian, Claudio, Danila, Davide, Lara, Flavio, Roberta, Maurizio, Elena, Michele, Cristina, Luca, Sabrina, Simona, Roberto, Alessandra, Paolo, Ilaria, Tiziano, Federica, Marco, Patrizia, Giovanni, Stefano, Marco, Morena, Francesco, Sonia, Massimo e Tina si stringono in un forte abbraccio a Paola, Paolo, Sandra e famiglie per la perdita del caro15 agosto 2017I soci del Gruppo Bridge della Famija Pramzana partecipano al dolore della famiglia per la perdita dell'amico15 agosto 2017