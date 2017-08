Aristide Oppici

Improvvisamente è mancato ai suoi caridi anni 83Ne danno il doloroso annuncio i figli Massimiliano con Loredana e Matteo, Michele con Daniela e Iustin, i fratelli Giuseppe, Giuliana, Gabriella, Guido, Franco, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo oggi 17 agosto alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.17 agosto 2017Ï Manuela e Raffaella UtiniÏ Giancarlo e Francesco FerrariÏ Corrado, Donatella, Thomas e MirellaÏ Ermes e Massimo ZanichelliÏ Alberto Ferdenzi e famigliaÏ Renato, Marisa, Ivonne e Liliana CurtiÏ Ines AbelliÏ Fam. Bagatti Renzo e MicaelaÏ Mirella, Mario GarulliÏ Egisto, Luana, Angela, UmbertoÏ Fam. Graziano SaviI fratelli Giuseppe con Maria, Gabriella con Adone, Giuliana, Guido con Norma, Franco con Marisa, le cognate Nanda e Franca si stringono affettuosamente a Massimiliano, Michele e familiari per la perdita del caroCi stringiamo a Massimiliano e famigliari per la perdita del caro papàCristian e Cery.17 agosto 2017I cognati Antonio e Anna con Enrico, Giuliana, Lorenzo, Ramona e Luigi ricordano con affetto il caroe si stringono a Massimiliano, Michele e famiglie.17 agosto 2017La cognata Mina, il nipote Leonardo con Giorgia e Lorenzo si stringono a Massimiliano, Michele e famiglie per la perdita del caro17 agosto 2017I cugini Oppici con le rispettive famiglie abbracciano forte Massimiliano. Michele e familiari per la scomparsa del caro17 agosto 2017Le famiglie del Condominio San Giorgio partecipano al dolore di Massimiliano e Michele per la perdita del caro papà17 agosto 2017La squadra di Giancarlo Conforti amici di Beppe partecipano al lutto di Massimiliano, Michele e familiari per la perdita del caro17 agosto 2017Pietro Cortellini e Achille Guariglia partecipano con affetto al dolore di Massimiliano e della famiglia tutta per la scomparsa di17 agosto 2017Le famiglie Orsi Giuseppe e Orsi Andrea sono vicine a Massimiliano, Michele e familiari tutti per la perdita del caro17 agosto 2017