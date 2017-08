Giuseppe De Panfilis

Sulmo mihi patria est,gelidis uberrimus undis.....Prof.Amavi trasformare in una festa ogni momento passato insieme...li ricorderemo tutti con gioia, uno per uno.Grazie per la tua forza, l'allegria e l'entusiasmo, per tuo implacabile senso di giustizia, la tua voglia di gustare scoprire e conoscere, per la tua dignità.Grazie per i fiori improvvisi e bellissimi, per le sorprese quotidiane, per i mille caffè preparati con cura e per tutti i brindisi.Grazie per l'amore infinito.Carmen e Chiara.I funerali si svolgeranno domani sabato 19 agosto alle ore 8.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Marco, indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.La nostra riconoscenza alla Dott.ssa Francesca Pucci, ed al personale tutto del Day Hospital Oncologico, che l'hanno sostenuto con forza e gentilezza in questi anni di lotta; e al Prof. Riccardo Volpi, al Prof. Giovanni Passeri, al Dott. Alessandro Vignali, al Prof. Ardeville Cabassi e a tutto il personale della Clinica Medica, che l'ha assistito con preziosa umanità negli ultimi giorni.A Cory, un grazie infinito per tutto.18 agosto 2017Ï Emilio Sani e FrancaÏ Vitta e Luciano PetronioOscar e Maria Eugenia piangono con Carmen e Chiaral'amico dolce e autorevole, sempre generosamente presente nei momenti di quotidianità, di gioia e di dolore della loro vita.18 agosto 2017Carohai fatto parte della nostra vita sostenendoci con l'affetto, la discrezione e la modestia che è propria della tua personalità ecletica e irripetibile.Ci stringiamo in un unico abbraccio a Carmen e Chiara.Grazie.Liliana, Pamela, Alex, Massimiliano, Manuel e Giulia.18-8-2017La tua grazia e integrità rimarranno sempre con me.Sarah «la piccolina».18 agosto 2017Il Direttore ed i colleghi del Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale Dipendenze Patologiche partecipano al dolore della Prof.ssa Chiara De Panfilis per la perdita del padreProf.18 agosto 2017Giuseppe Fabrizi partecipa commosso al dolore della famiglia per la perdita prematura del caroProf.già direttore della Clinica Dermatologica dell' Università di Parma, grande dermatologo e ricercatore di fama internazionale.18 agosto 2017Tutto il personale della U.O.C. Servizi Psichiatrici Ospedalieri a Direzione Universitaria partecipa al grande dolore di Chiara per la perdita del padreProf.18 agosto 2017Colleghi ed allievi della Clinica Dermatologica si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa delProfessore18 agosto 2017Roberto e famiglia sono vicini a Carmen e Chiara per la scomparsa dell'amico fraternoProfessor18 agosto 2017Nicola, Fauzia, Giuditta e Nicoletta Occhiocupo sono particolarmente vicini a Carmen e Chiara per la scomparsa dell'amico18 agosto 2017Cetta, Pietro, Anna, Luisa sono vicini a Carmen e Chiara nel dolore per la scomparsa del caroProf.e le abbracciano con tanto affetto.18 agosto 2017Mi stringo a Carmen e Chiara in questa dolorosa circostanza per la perdita del caro marito e papàProf.Francesca e famiglia Baratta.18 agosto 2017Il Prof. Piergiacomo Calzavara Pinton, il Consiglio Direttivo, la segreteria e tutti i soci Sidemast sono sentitamente vicini alla famiglia per la perdita delProf.18 agosto 2017Gaetano e Gabriella unitamente ai figli Giovanni con Federica e Anna Lisa, profondamente commossi partecipano al dolore di Carmen e Chiara per la perdita del caroa cui erano legati da profonda e sincera amicizia.18 agosto 2017Manuela Landi e Sara Costi sono affettuosamente vicine a Chiara in questo momento di grande dolore per la scomparsa del padreProfessor18 agosto 2017Satolli Francesca e Cardis Alessandra, si uniscono al dolore della famiglia De Panfilis e porgono sentite condoglianze per la scomparsa delProf.18 agosto 2017<+T>Giovanni Mori con i figli Vera, Luigi e Paolo e relative famiglie si uniscono al dolore di Carmen e Chiara per la scomparsa del carissimo amicodi cui sempre ricorderanno la generosità, la lealtà e la nobiltà d'animo.18 agosto 2017<+T>Rocco, Santina, Valeria, Nicola e Pierangela partecipano al dolore di Carmen e Chiara per la scomparsa del caro18 agosto 2017<+T>Barbara, Camillo e Anna sono vicini a Chiara e mamma per la scomparsa dell'amatoProfessor18 agosto 2017<+T>Ciaotu che hai sempre voluto vederci tutti insieme, continuerai a far parte del gruppo attraverso il ricordo della tua saggezza e della tua umanità.<+T>Esprimiamo il nostro cordoglio alla moglie Carmen e alla figlia Chiara.<+T>Gli amici del collegio Universitario Berenini.18 agosto 2017