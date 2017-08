Anna Foglia

Ci ha lasciatodi anni 79Lo annunciano la figlia Simonetta con il marito Alberto, fratelli e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 19 agosto alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Pontetaro.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18 agosto 2017Ï Famiglia Mori DomenicoÏ Famiglia Pattacini Germana e figliÏ Fam. Erminio e Luisa RossiAngioletta, Roberta, Ennio, Graziella ed Eleonora Paladini sono vicini a Simonetta ed Alberto in questo momento di grande dolore per la perdita della cara18 agosto 2017