Maurizio Carra

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 73Addolorati e increduli ne danno il triste annuncio la moglie Giovanna e la figlia Francesca con Manuel, Martina e Marco.I funerali avranno luogo oggi sabato 19 agosto alle ore 10.30 con partenza dalla Sala del Commiato Arduini di via Spadolini 14/D a piedi per la chiesa parrocchiale di Monticelli Terme, indi al tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.19-8-217Ï Famiglia Beatrizzotti MaurizioÏ Famiglia Musi Luca e SilvanaÏ Zambelloni Pier LuigiÏ Rinaldi RaffaeleÏ Fratello e sorelle ZuelliÏ Fam. Mirco SaviÏ Fam. Stefano ZoniÏ Fam. Massimiliano GuatelliÏ Famiglia Paola, Emanuela SantiÏ Famiglia Roncai Ermina e figliÏ Silvana e Franco ZinelliÏ Cristiano PainiÏ Fam. Dall'Olio GonizziÏ Giorgio, Miriam e Giulio De MarchiÏ Fabrizio, Miriam, Danitta CaselliÏ Fam. Anna e Luca AvvanziniGiuliano Nidi e famiglia partecipano con affetto al dolore di Giovanna e Francesca per la perdita del caro marito e papà19 agosto 2017Ciao zioricorderemo per sempre i tanti momenti passati insieme e la tua grande disponibilità e generosità.Rina, Filippo con Mariangela ed Agata, Carlotta con Corrado Carlo e Mario.19-8-2017Le cugine Carla e Gabriella Santi con le rispettive famiglie sono vicine a Francesca e Giovanna per la perdita del caro19 agosto 2017Marisa, Mariella e Roberto partecipano con affetto al grande dolore di Giovanna e Francesca per la perdita del caro cugino19 agosto 2017Il Presidente Alessandro Meggi, i Consiglieri, i dipendenti ed i collaboratori tutti dell'Autodromo di Varano de' Melegri, si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del loro caroe lo ricordano per la sua inesauribile disponibilità e preziosa collaborazione.19-8-2017Il Presidente, il Direttore, i Consiglieri ed i Revisori dei Conti dell'Automobile Club Parma unitamente a tutto il personale, partecipano commossi al dolore della famiglia Carra per l'improvvisa scomparsa del caro19 agosto 2017Il Consiglio Direttivo e tutti i componenti dell'Associazione Sportiva «ATuttoGas» dell'Autodromo di Varano partecipano al lutto della famiglia e ricordano19-8-2017Un doloroso addio acaro amico e compagno di tante gare.Con affetto.I Presidenti con i consigli Direttivi e tutti i Componenti delle due Associazioni: Amici del Motore e Carlie's Marshal Team.19 agosto 2017Il Delegato Provinciale Aci Sport, la Commissiione Sportiva Provinciale e l'Ufficio Sportivo dell'Automobile Club Parma partecipano commossi al dolore della famiglia Carra per l'improvvisa e prematura scomparsa del caro19 agosto 2017Claudio Torelli ed i colleghi dell' Helvetia Ass. Ni sono vicini alla famiglia per l'improvvisa perdita dell'indimenticabile amico e collega19 agosto 2017Direttore di garatutte le postazioni sono con te.I tuoi Ufficiali di Gara.19 agosto 2017Gli ufficiali di Gara dell'A.D.S. Valentino Calori e i soci del Ferrari Club di Monticelli Terme sono vicini a Giovanna e Francesca per l'improvvisa scomparsa dell'amicoCiaograzie del lavoro prezioso svolto insieme ma grazie soprattutto della tua amicizia sincera, la tua grande umanità e la tua disponibilità non le dimenticheremo.Un abbraccio forte a tua moglie, a tua figlia e ai tuoi adorati nipoti.Katia e Gianfranca19 agosto 2017Gianni, Franca sono vicini a Giovanna e Francesca per l'improvvisa scomparsa del caro19 agosto 2017Le famiglie Paolo e Carla Bologna e Anna e Vittore Romani partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa del caro19-8-2017Antonio, Liliana, Devid e Yuri si uniscono al dolore di Giovanna e Francesca per la prematura perdita del loro caro19 agosto 2017Ivo, Alfreda, Lina e Bruna con i figli e famiglie sono vicini a Giovanna, Francesca, Manuel, Martina e Marco per l'improvvisa scomparsa del caro19 agosto 2017rBruno Larini, Luigi Malcotti e il dottor Stefano Biggi con le rispettive famiglie sono vicini in questo doloroso momento alla famiglia per la scomparsa delGeometra19 agosto 2017Lina e Oscar Dallaglio con Cecilia, Clelia e Vittorio si stringono a Giovanna e Francesca in questo triste momento per l'improvvisa scomparsa di19 agosto 2017Marco e Catia, Sandra e Claudio, Dante, sono vicini con affetto a Giovanni e Francesca per la scomparsa del caro19 agosto 2017<+T>Marina con Bruno e Barbara e rispettive famiglie partecipano commossi al dolore di Giovanna e Francesca per l'improvvisa perdita del caro19 agosto 2017<+T>Titolari e dipendenti della Carrozzeria Nazionale sono profondamente addolorati per la perdita dell'amico19 agosto 2017<+T>Presidenza, Consiglio, Soci Club Ruote a Raggi si stringono al dolore dei famigliari per l'immatura scomparsa del carissimo amico19 agosto 2017<+T>Ivo Staibano e Gaudenzio Volponi partecipano commossi al dolore della famiglia per la perdita prematura dell'amico e stimato<+T1>Maurizio Carra19 agosto 2017<+T>Lorenzo Picca e Cigala Paolo si stringono al dolore dei famigliari del caro<+T1>Maurizioe porgono sentite condoglianze.<+T2>Parma, 19 agosto 2017