Gianni Ravasini

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Gina, i figli Nadia con Stefano, Mauro con Sabrina, i nipoti Carlotta e Luca, il cognato Lino e la cognata Elena e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 19 c.m. alle ore 16.00 partendo dalla Sala del Commiato del S. Mauro Abate di Colorno per il Duomo, indi al locale cimitero.Il presente serve di paretcipazione e ringraziamento.Non fiori ma opere di bene.19 agosto 2017Ï Famiglia Plodari PrimoÏ Famiglia Bernardi UgoÏ Luciana, Attilio BernardiÏ Famiglia Bianchi AntonioÏ Famiglia Rossi AlbertoÏ Famiglia Rampini SergioÏ Fam. Giorgio Cocchi, Daniela, Gianna e CorradoÏ Massimiliano, Graziella, Maria TosiÏ Luciano MezzadriÏ Patrizia e Carlo FedericiÏ Rosetta, Angela e Monica CocchiÏ Famiglia Ivano e Giancarlo FroldiÏ Massimo e Sonia BacchiniI nipoti Carlotta con Filippo e Luca salutano il loro nonnosempre premuroso e con infinita bontà.19 agosto 2017Caro zioti porteremo sempre nel nostro cuore .Un abbraccio affettuoso a zia Gina, Nadia e Mauro.Enrica con Antonio, Mauro ed Ennio.19 agosto 2017Lino, Elena, Mauro, Barbara Storti sono vicini a Gina, Nadia e Mauro e famiglie per la scomparsa del caro19 agosto 2017Luciana, Giuseppe e famiglia Martini sono vicini a Gina, Nadia e Mauro per la perdita del caro cugino19 agosto 2017Gli amici del «Bello Carico» sono vicini a Mauro e famiglia per la perdita del loro caro19-8-2017I colleghi, collaboratori tutti della Condiparma sas si uniscono al dolore di Nadia e Mauro per l'improvvisa perdita del loro caro papà19 agosto 2017Giuseppe, Mariadelaide e Laura sono vicini a Gina e famiglia per la perdita del caro19 agosto 2017Guido, Milena e Nicolò con Giulia porgono sentite condoglianze alla famiglia Ravasini, un abbraccio a Nadia e Stefano per la scomparsa del caroche ricorderemo con stima.19 agosto 2017Ermanno e Carla, in questo triste momento, sono vicini a Gina, Nadia e Mauro per la scomparsa del carodel quale ricordano le doti di vero gentiluomo.19 agosto 2017Luciano e Cristina con Ilaria, Enrico e Silvia, partecipano commossi al dolore di Nadia e Mauro per la scomparsa del padree porgono sentite condoglianze a tutti i familiari.19 agosto 2017Gli amici del Bar Motonautica Parmense partecipano commossi al dolore di Mauro e famigliari per la scomparsa del papà19-8-2017Piero con Gianna; Marzia, Edgardo e Stefano con le famiglie, sono vicini a Gina, Nadia e Mauro per la scomparsa del caro19 agosto 2017Massimo, Mar, Carlo, Marcello, Roberta con Matilde, sono vicini a Mauro e famigliari per la perdita del loro caro19 agosto 2017Ester, Daniela, Luigi, Federica e Lorenzo sono vicini a Gina, Nadia, Mauro e familiari per la perdita del caro19 agosto 2017