 Rino Bertolani 

di anni 82Ne danno il triste annuncio la figlia Cinzia con Pietro e Christian, la sorella Albina, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 10.15 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani, 27 per la chiesa di Scurano, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.19 agosto 2017Ï Arnaldo, Franco, Luigi e famiglieÏ Ziliotti Pier Luigi, Guido, GiuseppeÏ Famiglie BreschiÏ Vanda, Enzo Rivieri e figliPaola Michele Cavalli e famiglia sono vicini a Cinzia, Pietro e Christian per la scomparsa del caro19 agosto 2017Vilma e Rita con le rispettive famiglie si uniscono a Cinzia, Pietro e Christian per la perdita del caro19 agosto 2017Siamo vicini a Cinzia e famiglia in questo triste momento per la scomparsa del caroGianluca, Silvia e Angela.19 agosto 2017