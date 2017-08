Massimo Beccarelli

«Padre, nelle tue mani, fiducioso, riconsegno la mia vita.»(Lc 23, 46)Ci ha lasciatodi anni 59Lo annunciano con profondo dolore i figli Alma e Elia, la moglie Song Li Jun, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 21 agosto alle ore 15.00 nella chiesa di Tiedoli di Borgo Val di Taro,partendo dalle Sale del Commiato Adedi Parma Viale della Villetta 31/A alle ore 13.30.Il Santo Rosario sarà recitato nella Chiesa di Tiedoli domenica 20 agosto alle ore 20.00.Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Reparto di Medicina Generale della Casa di Cura «Città di Parma» ed al medico curante Dott. Umberto Cavazzini per le premurose cure prestate.Un ultimo saluto a Massimo è possibile presso la sala del Commiato Ade, sabato pomeriggio, domenica e lunedì al mattino.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.19 agosto 2017I fratelli Buluggiu sono vicini ad Alma, Elia e famiglia Beccarelli per la perdita del caro19 agosto 2017Filippo e Pier Paolo con Carla, Giangi, Betti, Alessandra e Paolo, si uniscono al grande dolore di Sergio e famigliari tutti per la perdita del fratello19-8-2017