Luigi Mazzocchi

Ha raggiunto la sua cara Mina nel regno dei CieliLo annunciano Giovanni e famiglia con l'amata nipote Giulia.I funerali si svolgeranno lunedì 21 agosto alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di San Pellegrino, Strada Farnese, 3Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20 agosto 2017Ï Famiglia Salvadori ClaudioÏ Luigi Salvadori e MarisaÏ Paola Salvadori e ClaudioPaolo e Clarissa, Giovanni e Lorenza sentitamente partecipano al dolore di Giovanni per la perdita dell'amato papà20-8-2017In questo triste momento per la scomparsa dici stringiamo in un forte abbraccio a Giulia e Giovanni.Fabrizio e Alessandra.20 agosto 2017Buon viaggioTi porto nel cuore.Ro.Un immenso abbraccio a Giovanni.Roberta, Federico, Ines e Roberto.20 agosto 2017I soci e i consiglieri di Vento In Poppa partecipano al lutto di Giovanni e famigliari per la perdita di20 agosto 2017I collaboratori Fip e famiglie partecipano al dolore di Giovanni e famiglia per la perdita del caro20 agosto 2017