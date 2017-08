Marcellina Delbono

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio la figlia Maria Pia con Giuseppe, il nipote Luca con Elisabetta, e i pronipoti Chiara e Riccardo.I funerali avranno luogo domani lunedì 21 agosto alle ore 14.00partendo dalle Sale del Commiato Ade,site in Viale della Villetta 31/A per la Chiesa di San Benedetto indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa Chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.20 agosto 2017Ï Famiglie Delbono Anna e PinaÏ Papotti Mario e AdrianaÏ Scapuzzi Adalberto e MichelaZiasarai sempre nei nostri cuori.Dante, Roberta, Marco, Cecilia, Emma, Riccardo.20 agosto 2017