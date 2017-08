Maria Vinegi

È cristianamente mancata ai suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio il figlio Gianpaolo con Nilla e Virginia, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 21 agosto partendo alle ore 10.15 dall'abitazione (Borgo Santa Costanza 6 Riccò) per la chiesa di Medesano indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 in abitazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante Dott. Alberto Ferdenzi ed a Valentina per le amorevoli cure prestate.20-8-2017Ï Massari Giuseppe e GiannaÏ Gianni, Giovanna, Giulia e FrancescoÏ Fam. Franco Montali, Silvy RuaertÏ Vivetta e Giuseppe BelliÏ Fratelli VarazzaniÏ Marisa BarbieriLe zie Luisa e Carla con le rispettive famiglie sono vicine a Paolo, Nilla e Virginia per la scomparsa della cara20 agosto 2017Siamo vicini a Paolo, Nilla e Virginia per la perdita della caraRoberto, Paola, Marco, Ylenia e Francesca.20 agosto 2017