Giorgio Poletti

È venuto a mancare all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Paola, le figlie Elisabetta e Francesca, i generi Pasqualino ed Antonio, i nipoti Cristian e Rebecca ed i parenti tutti.Il funerale avrà luogo lunedì 21 agosto alle ore 15.30 partendo dall'Obitorio dell'Ospedale Maggiore per la chiesa di Fognano indi al termine della benedizione si proseguirà per il Crematorio di Valera in attesa di Cremazione.Non fiori ma offerte devolute a «Ospedale dei Bambini Pietro Barilla» presso Ospedale Maggiore di Parma.20 agosto 2017Ï Mariella e Andrea VillaniÏ Liliana e MariasantaÏ Fam. ContiLa famiglia Buratti e tutti i collaboratori della Motoshop, sono vicini al dolore della collega Francesca e porgono le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia per la scomparsa del caro papà20 agosto 2017