Pietro Dallaturca

Improvvisamente è mancatodi anni 75Ne danno il doloroso annuncio la moglie Barbarina, il figlio Stefano, fratelli, sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Fornovo lunedì 21 agosto partendo dalla Sala del Commiato in via di Vittorio 17 alle ore 17.30.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20 agosto 2017Mario, Rosa Emilia e famiglia sono vicini a Barbara e Stefano in questo triste momento per la perdita del caro20 agosto 2017