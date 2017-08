Romano Zanacca

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 76Lo annunciano con dolore il fratello Silvio con Camilla, le sorelle Albertina con Mario e Romana con Gianni, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 22 agosto partendo alle ore 8.00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Corcagnano, proseguiranno per il cimitero di Vigatto.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Si ringrazia il medico curante Dott. Andrea Manotti.I famigliari ringraziano sentitamente Assistenti e collaboratori della Residenza XXV Aprile per la preziosa assistenza.Un grazie di cuore a tutti gli amici della briscola.Grazie ancora a tutte quelle persone che in qualsiasi modo sono state vicine.21 agosto 2017Ï Lori OmbrettaÏ Famiglia Mora DinoÏ Elisabetta Franchi e famigliaCiao fratelloneti ricorderemo sempre con affetto.Romana e Tina.21 agosto 2017buono e generoso.Sarai sempre nel nostro cuore.Gli amici «della pizza».21 agosto 2017Gli amici Adriano e Gianna, Ivo e Liviana, Getto, Luciano, Daniela e Agata in questo triste momento sono vicini a Romana e Tina per la scomparsa del fratello21-8-2017