Maria Bonetti

Grande esempio di altruismo, onestà e laboriosità, ci ha lasciatodi anni 85Con grande rimpianto lo annunciano i figli Fiorenzo con Carmen e Letizia con Paolo, unitamente ai tanti affezionati parenti e amici.I funerali avranno luogo martedì 22 agosto alle ore 11 partendo dall'ospedale Maggiore, per la chiesa parrocchiale di Alberi, indi si proseguirà per il cimitero di Vigatto.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante dott.ssa Anna Allodi per la grande professionalità e umanità dimostrata.Grazie Fiorenzo per esserti preso cura della mamma per tanti anni.21 agosto 2017Ï Mauro VitaliÏ Famiglia Paolo VenturiniÏ Lilies, Amos Pelloni e famiglieÏ Franca Aleotti e figliÏ Cesarina Gianluca DodiÏ Gabriella Rita ed Elisabetta CanevariÏ Famiglie Marina e Camillo GhidiniÏ Bonfiglio Renzo Italo Edoardo e Vincenzo Rozzi e famigliaÏ Ernestina Coruzzi e figliÏ Famiglia Enrico BernardiÏ Giuseppe e Giuseppina VenturiniI nipoti Ermanno, Franco, Renato Bonetti e famiglie partecipano al lutto di Letizia e Fiorenzo per la perdita della cara21 agosto 2017Le famiglie Ferrari Davide con Luciana e Fabio, Alessia Ferrari con Saverio Magnani partecipano al lutto dei famigliari di21 agosto 2017Le famiglie Boselli Massimiliano e Graziano partecipano al dolore di Letizia e Fiorenzo per la perdita della cara mamma21 agosto 2017