Gianfranco Geminiani

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 66Ne danno il doloroso annuncio la moglie Rosaria, il figlio Luca con Arabella e la nipotina Gloria ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di Zibello, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,45 in chiesa.I familiari rivolgono un sentito ringraziamento a tutto il personale medico del reparto di Oncologia di Parma, in particolare alla Dott.ssa Bui.Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che, in ogni modo o forma, prenderanno parte al dolore dei familiari.21 agosto 2017Ï Famiglie Martini Morini Lombardo ParisiCaroti porteremo sempre nel nostro cuore.Un abbraccio affettuoso a Rosaria, Luca e famiglia.Rino con Maria Fausto con Marzia e Filippo.21 agosto 2017Giovanni, Sonia e Chiara Concarini profondamente commossi per la terribile perdita, ricordanoper la serietà, correttezza, disponibilità da lui sempre dimostrate e unitamente a tutti i dipendenti, porgono le più sentite condoglianze a Rosaria, Luca e famigliari tutti.21 agosto 2017Federico, Giuseppe e Marta sono vicini a Luca, Rosaria e famigliari per la dolorosa scomparsa del loro caro21 agosto 2017Salvatore, Silvana, Sabrina, Sara e Andrea sono vicini a Rosaria, Luca e famiglia in questo triste momento per la perdita del caroPorgono sentite condoglianze.21 agosto 2017Graziana Vincenzo Gianpaolo e Romina sono vicini a Luca e Rosaria in questo tragico momento per la perdita del caro21 agosto 2017Caroci hai dato tanto perciò ci mancherai di più, ma spiritualmente sarai sempre tra noi, che oggi sosteniamo nell'immenso dolore con sincero affetto Rosaria e Luca.Giorgio, Clelia, Anastasia.21 agosto 2017