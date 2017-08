Geremia Ghizzoni

Ha concluso la sua vita terrenaNe danno il triste annuncio le figlie Paola e Silvia con Camillo, gli adorati nipoti Michele con Alessandra e i piccoli Christian e Giammarco, Gian Paolo, Beatrice, Francesca e il carissimo Giovanni.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14 partendo dalla sala del commiato ditta Bola di Felino, per la chiesa e cimitero locali.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.22 agosto 2017Ï Pietro Visconti e fam.Ï Otello Raschi e fam.Ï Giancarlo PanicieriÏ Marina, Adriano e Michael PellaciniÏ Grossi Albino e figlieÏ Famiglia Parenti AdrianoÏ Alma e Cristina BertaniÏ Enrico BenassiÏ Guglielmo, Enrico ed Elisabetta CortesiÏ Bruna e Luciano GattaÏ Dino, Vittorina Rizzi e figliÏ Antonio OllariFranco, Mina, Massimo, Alberto, Lourdes, Katia e Alan abbracciano con affetto Paola, Silvia e rispettive famiglie per la perdita del caro papà22 agosto 2017Ï Iva BoselliDaniele, Fausto e Bruna sono vicini a Paola e Silvia in questo triste momento per la perdita del papà22 agosto 2017Raffaele e Paola sono vicini alle famiglie Ghizzoni Fochi per la scomparsa del caro22 agosto 2017Giorgio Pelizza e famiglia sono vicini con affetto a Paola, Silvia e famigliari per la perdita del carorimangono per lui stima e gratitudine.22 agosto 2017Giovanni, Nicoletta, Simone e Vanessa addolorati partecipano al lutto del caroe sono vicini a Silvia e Paola.22 agosto 2017Viviana, Stefania e Francesca con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Paola e Silvia per la scomparsa del loro caro papà22 agosto 2017Elio Guidorossi e famiglia sono vicini a Paola e Silvia per la perdita del caro papà22 agosto 2017La famiglia Graziano Ceresini partecipa al dolore di Paola, Silvia e rispettive famiglie per la perdita del caro papà22 agosto 2017Assunta, Giovanna e Gianluca Zambrelli sono vicini a Paola, Silvia e famiglie e porgono le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro22 agosto 2017Giovanni Folzani, con Marisa, Margherita, Paolo e Beatrice profondamente commossi partecipano al dolore di Paola e Silvia per la perdita del caro amico22 agosto 2017Rita, Alessandro e Sandra con le rispettive famiglie sono vicini a Paola e Silvia per la perdita del caro22 agosto 2017Massimiliano, Luisella, Francesco, Luisa, Cinzia Pellacini e familiari partecipano sentitamente al dolore della famiglia Ghizzoni per la scomparsa dell'amico22 agosto 2017Caroconoscerti è stato importante, ti auguro di riposare in pace.Il tuo fare da grande imprenditore mi ha insegnato tante cose, con grande stima e affetto ti saluto.Alessandro.22 agosto 2017Annita, Maria e Monica partecipano con affetto al dolore dei familiari per la perdita del caro22-8-2017Ciaoamico carissimoTi ricorderemo sempre con grande affetto.Franco ed Ettore.22 agosto 2017I condomini del condominio «I Pini» sono vicini a Paola e famiglia, per la perdita del papà22 agosto 2017