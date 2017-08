CROCE



È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cari Sergio Ventura



Avvocato



Ne danno il triste annuncio la moglie Annunciata, i figli Riccardo e Silvia, i nipoti Ettore, Vittoria, Umberto, Pietro e il fratello Gianni.



I funerali si terranno domani, mercoledì 23 agosto alle ore 10,30 presso la chiesa di Maria Immacolata in via Casa Bianca. Parma, 22 agosto 2017



Ï Famiglia Marino Greco



Ï Katia e Sauro Forlini



Franca, Alessandra, Francesca, Francesco, Andrea piangono l'improvvisa perdita del caro Sergio Parma, 22 agosto 2017



I cugini Mariella, Germana e Franco Ventura con le rispettive famiglie partecipano commossi al dolore di Annunciata e figli per la scomparsa del caro Sergio Parma, 22 agosto 2017



Elsa, Guido e Afro con Elisabetta e Annalisa abbracciano Annunciata, Riccardo e Silvia nel ricordo del caro Sergio Parma, 22 agosto 2017



Giovanni e Nilde, Gino e Kitty sono molto vicini a Gianni, dolorosamente colpito dalla perdita del fratello Sergio Forte dei Marmi, 22 agosto 2017



Matteo e Angela abbracciano Riccardo e Silvia per la scomparsa del loro papà



Avvocato Sergio Ventura Parma, 22 agosto 2017



Francesca e Francesco con Anna e Maria Paola si stringono a Silvia, Riccardo e alla loro mamma per la perdita del papà Sergio Parma, 22 agosto 2017



Giuseppe Tarasconi nel ricordo di una bella amicizia nata nei banchi di scuola e rinverdita in anni recenti partecipa con la moglie Chicchi al dolore di Annunciata e dei figli per la perdita dell'amico Sergio Parma, 22 agosto 2017



Silvia, Francesco, Nicoletta e Linda sono vicini a Silvia, Riccardo e rispettive famiglie per la scomparsa del caro papà



Avv. Sergio Ventura Parma, 22 agosto 2017



Carla Braglia partecipa al dolore di Annunciata, Silvia e Riccardo per la perdita dell'indimenticabile e carissimo Sergio Forte dei Marmi, 22 agosto 2017



Ci stringiamo a Nuccia, Silvia e Riccardo nel dolore per la perdita del caro Sergio



Brunetto, Federico, Betti, Laura. Parma, 22 agosto 2017



Walter Caselli con Liliana e Marcella partecipano commossi al lutto che ha colpito la famiglia per l'improvvisa scomparsa del caro Sergio Forte dei Marmi, 22-8-2017



Gian Paolo Gherardi e famiglia partecipano commossi al dolore della famiglia per la perdita del



Avv. Sergio Ventura Parma, 22 agosto 2017



Paola e Paolo Turco partecipano con profondo affetto al dolore di Gianni e Franca Ventura per la perdita del caro fratello



Avv. Sergio Ventura Parma, 22 agosto 2017