Graziella Martelli

È improvvisamente mancata all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio il figlio Luca con Luana, il nipote Mattia, fratello, sorella e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 16,30 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa di Castione Baratti indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.22 agosto 2017Ï Famiglia Romano SchianchiÏ Famiglie Renato, Fabrizio TamboroniÏ Marisa, Annamaria, AntonellaÏ Franca Carburi e figliche tu possa trovare la serenità vicino al tuo amato Corrado.Tua sorella Luciana.22 agosto 2017«..Io sono la risurrezione e la vita: chi crede in me anche se muore, vivrà».Il fratello Pier Luigi con Alba, le nipote Isabella e Sonia, con rispettive famiglie, partecipano commossi al dolore di Luca e famigliari per l'improvvisa scomparsa della cara22 agosto 2017Ciaoti ricorderemo con tanto affetto.Mirco, Camilla, Gabriele e Beatrice.22 agosto 2017I collaboratori della Bella Ripa: Speranza, Franca, Caterina, Sonila, Cesare e rispettive famiglie si uniscono nel dolore a Pierluigi e familiari per la perdita della sorella22-8-2017