Anna Morsia

Ci ha lasciatidi anni 76Ne danno il triste annuncio i figli Silvana con Pierluigi, Mirco con Federica, i nipoti Maria Chiara, Giorgia, Filippo e il cognato Fredo.I funerali avranno luogo oggi martedì 22 agosto alle ore 15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Vigolante.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Cara Anna, sei stata un punto di riferimento per tutti noi, ed ora che ci hai lasciato la tua forza e coraggio saranno da esempio per tutti colore che ti hanno amato.Un particolare ringraziamento va al personale medico ed infermieristico dei reparti di Nefrologia e Reni Acuti dell'Ospedale Maggiore di Parma.22 agosto 2017Ï Daniela Moroni e famigliale sorelle Bruna e Ivonne non ti dimenticheranno mai.22 agosto 2017i consuoceri Rosetta e Romano con Fabrizio e Samantha ti terranno per sempre nei loro cuori.22 agosto 2017CiaoAve, Angela e Mirella.22 agosto 2017Mimma e Carlo con le rispettive famiglie si stringono a Silvana e Mirco e ricordano con affetto la cara22 agosto 2017Vanna e Giampietro con Davide, Lidia e Lorenzo, sono vicini ai famigliari e ricordano affettuosamente22 agosto 2017Gli amici dello Stadio sono vicini a Mirco e famiglia per la perdita della mamma22 agosto 2017Bruno, Graziella, Daniele, Ilaria, Fabrizio, Elisa e Silvana partecipano al lutto di Silvana, Mirco e famigliari per la perdita della cara mamma22 agosto 2017di te ricorderemo certo la tua voglia di vivere, il tuo coraggio, la tua bontà.Ciao.I tuoi vicini di casa.22 agosto 2017