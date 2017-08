Tiziano Casasco

Improvvisamente è mancato ai suoi cariNe danno il doloroso annuncio il fratello Antonio, le sorelle Lina, Lidia e Romana, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 23 agosto alle ore 9,30 partendo dalla sala del commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Lesignano Palmia indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Lesignano Palmia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.22 agosto 2017Ï Conti Marco e famiglieÏ Giovanni CasascoÏ Giuseppe Casasco e fam.Ï Fabio Casasco e fam.Ï Fausto Casasco e fam.Ï Paola e Pierluigi BardiniÏ Celio Marchetti e famigliaÏ Anna Conti e famigliaÏ Graziano Conti e famigliaLe famiglie Capra, Carcelli e Pelagatti partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del caro cugino22 agosto 2017Le famiglie Alberto Alinovi e Danilo Provenzali si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa del caro22-8-2017Ci uniamo al dolore di Lidia e familiari per la scomparsa del caroRita, Stefano, Caterina e famiglie.22 agosto 2017Gino Savi e famiglia ricordano il caro amicoe sono vicini a Tonino e famigliari.22 agosto 2017