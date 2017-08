Gianluca Bortesi

È improvvisamente mancatoNe danno il triste annuncio la compagna Tiziana, la mamma Bruna, le figlie Elisa e Giulia, la sorella Daniela e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Lazzaro indi per il Cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 presso la stessa Chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Giorgio Bortesi per la sua disponibilità e affetto.23 agosto 2017Ï Famiglia MazzocchiÏ Bocchi PaoloAntonio e Giorgio Bortesi con le rispettive famiglie piangono la scomparsa del cugino23 agosto 2017Gianni, Monica e Riccardo si stringono nel dolore a Tiziana per la scomparsa del caro23 agosto 2017La Scuola Nautica Parma Vela è vicina a Tiziana per la scomparsa del Comandante(Istruttore)23 agosto 2017Gli amici Mariella, Giorgio, Giovanna, Alberto, Rita, Armando si uniscono al dolore di Bruna e Daniela per la scomparsa del caroe porgono sentite condoglianze.23 agosto 2017