Ritrovo Calzolari

È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Lo annunciano la moglie Renata, i figli, i nipoti, la sorella, le nuore e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, giovedì 24 agosto alle ore 11.00 partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. in via P.F. Carrega, 12/A per la chiesa parrocchiale di Collecchio.Le ceneri del caro Ritrovo riposeranno nel cimitero di Terenzo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 agosto 2017La sorella Maria Luisa con i figli Giandomenico, Betti e famiglie sono vicini a Renata, Massimiliano e Damiano per la perdita del carosimpaticissimo zio che porteremo sempre nel cuore.23 agosto 2017Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione ed i soci della Coop Il Colle Srl partecipano, con profonda commozione, al dolore di Massimiliano e famiglia per la scomparsa del caro padree porgono sentite condoglianze.23 agosto 2017Titolari e dipendenti della ditta Tecnogronda sono vicini a Renata e famiglia per la perdita del caro23 agosto 2017Ï Fam. Orlandini, Carpana