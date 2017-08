Fulvio Poletti

È mancatoNe danno l'annuncio Giacomo, Lucia, Eleonora, Pier Francesco e parenti tutti, insieme agli amici Lorenzo e Giorgia, Alberto e Silvia.I funerali si svolgeranno venerdì 25 agosto, partendo alle ore 15,00 dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 agosto 2017Ï Gilberto e Paola GerraÏ Carla Michele e Stefano PileriÏ Antonia e Gino RicciÏ Rosa MezzettaÏ Dott. Silvio MagnaniÏ Giovanni TanaraCiaoci mancheranno la tua amicizia e la tua competenza.I colleghi del Centro Medico Baganza.24 agosto 2017«Dio del Cielo, Signore delle Cime, lascialo camminare ora sulle Tue montagne.»Ha raggiunto nella pace del Signore i suoi genitori ilDott.Arrivederci Dottore, un giorno ci ritroveremo e cammineremo insieme sulle strade del cielo.Deanna Pavesi, Roberto Mora, Franco Righi, Carla Cavana, Rosa Trabucchi, Ivonne Gambazza, Antonietta Pietralunga, Italo Colla.24 agosto 2017I compagni di Ragioneria: Corradi Ermes, Scotti Fausto, Tonna Giuseppe salutano il caro amico24 agosto 2017Il titolare del Bar «Via Vai Caffè» e tutto il suo staff partecipano al lutto dei famigliari per la perdita del caro24 agosto 2017Dai tempi della scuola, la nostra amicizia è ancora viva, ci ha accompagnati e non morirà.Grazieper essere stato uno di noi.I tuoi compagni della 5°B.24 agosto 2017I medici dell'Unità Operativa di Urologia dell'Ospedale di Parma piangono la prematura scomparsa dell'amico e collegae ne ricordano la grande professionalità.24 agosto 2017Francesca, Tata, Ernesto, Paola Biondi ringraziano ancoraper la professionalità e l'affettuosa amicizia.24 agosto 2017Marco Barbieri con Barbara, il Direttore Sanitario, Barbara, Ilaria, Sara, ed i medici tutti del Centro Medico Specialistico Baganza, unitamente al personale della Farmacia Baganza, piangono la perdita delDott.stimato medico ed amico sincero.24 agosto 2017Il Presidente ed il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Parma partecipano con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la scomparsa del collegaDott.24 agosto 2017