Nera Magnani

È tornata alla Casa del Padre l'anima buona didi anni 95Lo annunciano i cugini e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato oggi giovedì 24 agosto alle ore 19,15 nella chiesa di Ognissanti in Via Nino Bixio.I funerali avranno luogo domani venerdì 25 agosto alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Quintino in via XXII Luglio, indi al cimitero della Villetta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.24 agosto 2017Ï Michele, Roberta e Roberto BoschesiÏ Luisa e Giorgio BassiÏ Rosetta e Paolo