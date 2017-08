CROCE



Con grande dolore e rimpianto Alberto e Francesca annunciano la scomparsa della loro amatissima mamma Marisa Ambanelli Farina



A loro si uniscono Cilli e Gianluca, la cognata Renza, le consuocere Bruna e Anna Maria, nipoti e pronipoti.



I funerali avranno luogo venerdì 25 agosto alle ore 9,15 presso la chiesa del Corpus Domini indi al cimitero della Villetta.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 24 agosto 2017



Gisella, Elena, Giuseppe, Sara e Flavia si uniscono all'immenso dolore di Francesca e Gianluca per la perdita della cara Marisa Parma, 24 agosto 2017



In questo triste momento ci stringiamo a Francesca per la perdita della cara mamma Marisa



che ricordiamo con affetto.



Lucio, Paola e Lucilla, Roberto e Antonella, Claudio e Marzia, Adriana. Parma, 24 agosto 2017



Fausta e Aurelio Chiusi sono vicini a Francesca e ad Alberto per la dolorosa perdita di Marisa Ambanelli Farina Parma, 24 agosto 2017