Paolo Abelli

È mancato ai suoi caridi anni 61Ne danno il doloroso annuncio la moglie Rosella, la figlia Melissa con Davide, il fratello Fausto con Ivana, il cognato Andrea con Simona, il suocero Gino, i consuoceri Alberto e Catia con Eleonora, zio Italo, nipoti, pronipoti e cugini.I funerali si svolgeranno nella chiesa di Varano de' Melegari oggi 24 agosto partendo dalla sala del commiato di Fornovo in Via Di Vittorio 17 alle ore 16,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Filippo Barbarese per la grande disponibilità e vicinanza.Un sentito grazie alla Dottoressa Burlone e a tutto il personale medico e infermieristico del Reparto di Pneumologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.Si ringrazia la Farmacia Leonardi per la cortese disponibilità.24-8-2017Ï Gino BottazziÏ Fam. Carlo CenciÏ Edda, GabrieleÏ Fam. Egisto ScaricaÏ Betta e Sauro GabelliÏ Stefano e Federica GiovanelliÏ Maria GiovanelliÏ Fam. Dalmazio AbelliÏ Camillo, Elia FerrariÏ Ambra e Mattia, IreneÏ Alice e Davide, RebeccaÏ Marica e Francesco, AnnalisaÏ Elena e Andrea, NicolasÏ Antonella Quagliotti ed EnricoÏ Enrico e Franco ConsigliCiaoresterai sempre nei nostri cuori.Le tue pesti Samuele e Maia.24-8-2017La famiglia Sergio Giordani è vicina a Rosella e Melissa per la perdita del caro24-8-2017Anna Fiorella Donella e Giuseppe con famiglie sono affettuosamente vicini a Rosella e Melissa per la perdita del caro24-8-2017I cacciatori di Libera Caccia, Enal Caccia e Arci Caccia di Varano partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del caro amico24 agosto 2017Il Gruppo Gas Plus partecipa al dolore dei familiari per la scomparsa del loro caro24 agosto 2017La F.I.D.C. di Varano partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa del suo Presidente e amico24 agosto 2017La Pro Loco di Varano De' Melegari è vicina ai famigliari tutti per la perdita del nostro caro Ex Presidente e amico24-8-2017I componenti della Squadra Orma Grossa sono vicini a Rosella e famiglia per la perdita del caro24 agosto 2017Ci stringiamo a Melissa e Rosella per la perdita diRuggi, Numo, Michi, Pami.24-8-2017Il Presidente e il Consiglio Direttivo della Federazione Italiana della Caccia Sezione Provinciale di Parma si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa del socio ed amico24 agosto 2017Le famiglie di Via Labadini sono vicine ai familiari tutti per la perdita del caro24-8-2017Costernati per la prematura scomparsa dell'amicopartecipiamo uniti al dolore di Rosella, Melissa e famiglie.Elvio, Hildegard, Petra, Manuel.24-8-2017Un forte abbraccio a Rosella nostra amata collaboratrice per l'improvvisa perdita del maritoStudio Dentistico Weissteiner Hildegard con collaboratori.24 agosto 2017L'A.T.C. Pr 8 partecipa al lutto della famiglia per la prematura scomparsa divalido ed apprezzato collaboratore.24 agosto 2017Ciao amiconon dimenticheremo mai i tuoi risotti e soprattutto i bei momenti passati insieme, ci mancherai tanto.Un forte abbraccio a Rosella, Melissa e Davide.Giulia e Luigi, Claudia e Paolo, Roberta e Giuliano, Franco e Mirella, Paola.24 agosto 2017CiaoRosella e Melissa, vi siamo vicini.Sara e Fabio.24 agosto 2017