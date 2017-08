Claudia Barani

«Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».(Mt. 28.20)E' mancata ai suoi caridi anni 76Ne danno annuncio con dolore il marito Piero, i figli Silvia con Paolo, Chiara ed Elena, Massimo con Giovanna ed Emma, la sorella Luciana e i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 26 agosto alle ore 9.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa della Trasfigurazione, indi al cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Reparto Stroke Care del Padiglione Barbieri per l'affetto e l'umanità dimostrata.24 agosto 2017Ï Ester e figliÏ Luisa, SoemoÏ Giuliana e Ermanno Furlotti e famigliaCiaoci mancherai.Gli zii Ottorino, Emilia e figli.24 agosto 2017Ciaograzie per essere stata, per le nostre famiglie, oltre ogni rapporto di parentela, come una giovane sorella piena di energia e gioia di vivere.Sarà impossibile accettare la tua mancanza.Rina, Anna, Francesco, Antonio, Giovanni e rispettive famiglie.24 agosto 2017Ciaograzie per i tanti anni di profonda amicizia che ci hai donato.Vogliamo ricordarti e pensarti sempre viva come quando camminavamo insieme.Ci stringiamo in un forte abbraccio alla tua amatissima famiglia.Emma e Marinella.24 agosto 2017Gianfranco, Stefania, Andrea, Daniela sono affettuosamente vicini a Piero e famiglia per la perdita della cara24 agosto 2017Cicci, Sara con Claudio stringono con affetto Piero, Silvia e Massimo per la perdita della cara24 agosto 2017Grazieper averci donato la tua amicizia e il tuo affetto.Stringiamo in un abbraccio affettuoso Piero, Massimo e Silvia.Franci, Pietro e Michela.24 agosto 2017Lelia, Iva,Stefano, Sara, Stefania e famiglie sono vicini con affetto a Luciana e familiari tutti per la scomparsa della cara24 agosto 2017Le amiche di sempre Lella e Silvia piangonoe si uniscono al dolore di Piero, Silvia, Massimo.24 agosto 2017Profondamente addolorati per la scomparsa dici uniamo al vostro dolore e alle vostre preghiere.Luciana, Romano, Roberto, Barbara, Patrizia e rispettive famiglie.24 agosto 2017Ï Bianca Durando Chiastra