Bruna Cella

Ci ha lasciatodi anni 89Ne danno il triste annuncio i figli Gian Paola con Alessia, Agostino con Marzia e Valentina, il fratello Bruno, la sorella Franca, la cognata, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 25 c.m. alle ore 9.45 partendo dall'abitazione in Vicomero Str. Prov.le di Golese, 13 per la Chiesa Parrocchiale di Vicomero, indi al cimitero di Baganzola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada alle infermiere ed alle assistenti domiciliari per la disponibilità dimostrata.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa di Vicomero.24-8-2017Ï Albina Maestri e fam.Ï Anna ed Enzo FerrariniÏ Maria Teresa, Mirca, Marzia Rossolini e famiglieÏ Carla Terzi e figliÏ Silvana e Leandro ZoniÏ Maria Rosa e Elisa FochiÏ Fam. Lucia e Giuseppe GrisentiÏ Famiglia Luigi BisiÏ Dina Minari e figliCiaoci hai dato tanti insegnamenti che porteremo sempre nel cuore.Ora insieme al nonno Mario sarete le stelle più brillanti nel cielo.Alessia e Valentina.24-8-2017Ciaoamata sorella.Con commosso rimpianto abbraccio Gian Paola e Agostino e le vostre famiglie.Bruno con Iuris e Luana.24 agosto 2017Antonia e Giovanni con Eleonora, Luca e Martina, Lino e Paola con Brigida e Francesco sono affettuosamente vicini al cognato Tino, a G. Paola e familiari per la perdita della cara mamma signora24-8-2017Luisa, Angela e Lorenzo sono vicini a Giampaola e Agostino per la perdita della cara zia24 agosto 2017Massimo è affettuosamente vicino a Tino e Paola per la scomparsa della cara mamma24 agosto 2017La sorella Franca, i nipoti Marzia, Gabriele con Antonella e rispettivi figli abbracciano affettuosamente Giampaola e Agostino per la perdita della cara24 agosto 2017Ï Olga DieciÏ Carmen, Claudio e Rinetta RestanoViviana, Brenno e figli si uniscono al lutto dei famigliari per la scomparsa della cara24 agosto 2017Le famiglie Romano Greci, Daniele Darecchio, Claudio Bazzarini sono vicine a Tino e familiari nel ricordo della mamma24-8-2017Maddalena, Umberto e Giacomo partecipano con sincero cordoglio al dolore del Geom. Agostino Zanardi e dei famigliari per la scomparsa della loro cara24 agosto 2017Corrado, Maria Pia, Mila, Giovanni e Marco si stringono nel dolore a Paola, Alessia, Agostino e familiari tutti per la perdita della cara24-8-2017Liliana e Marco sono vicini a Gianpaola, Agostino e famigliari per la scomparsa della cara zia24 agosto 2017