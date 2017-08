«Chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno.»(Gv. 11,25-26)Ing.Amore caro, tu sei e sarai sempre con noi.Ti ricorderemo nella S. Messa sabato 26 ore 18.30 al Santuario di S.Guido M. Conforti (Missionari Saveriani).I tuoi cari.25 agosto 2017