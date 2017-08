Marco Padovani

Ci mancherai tanto e sempre.La tua famiglia adorata: Rita, Ludovico, Giorgio, Francesca, Anna e Sveva, la sorella Bruna, il fratello Gianangelo con Ettorina e famiglia.I funerali avranno luogo domani sabato 26 agosto alle ore 9,.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Trecasali, indi al cimitero di Piadena.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a tutte le persone che ci sono state vicine.25 agosto 2017Ï Marco, Ivonne e GermanaÏ Giulia, Pietro, GiacomoÏ Rina ZilioliÏ Gianni ed Elsa Di NuzzoÏ Roberto e Stefania, Simone e famigliaCiaoLe tue nipotine Anna e Sveva.25 agosto 2017Coglierò per te l'ultima rosa del giardinoEmilia, Angelo, Eugenio, Marcello.25 agosto 2017Titolari e colleghi della ditta Koppel AW srl sono vicini a Giorgio e famiglia per la perdita del papà25 agosto 2017Gli ospiti e i famigliari di «Casa Azzurra» di Corcagnano, insieme alla coordinatrice e ai colleghi, al consiglio e alla presidente, si stringono con tutto il loro affetto al carissimo Ludovico e famiglia, sconvolti dalla tragedia che li ha colpito per la morte del papà25 agosto 2017Il Gruppo Scout AGESCI PR 6 si unisce al dolore di Ludovico, Giorgio e Rita per la scomparsa dell'amato25 agosto 2017I colleghi del laboratorio piangono il caro amicoe si stringono a Rita, Ludovico e Giorgio nell'immenso dolore.25 agosto 2017