CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Alma Pelizza in Barbieri



Con tristezza l'annunciano Luca con Giorgia e l'adorato Geremia, il marito Bruno, la figlia Fabrizia con Bruno, la sorella Camilla, cognati e nipoti.



Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 25 c.m. alle ore 20,30 nella chiesa di Porporano.



I funerali avranno luogo sabato 26 c.m. alle ore 9,00 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la Chiesa Parrocchiale di Porporano indi al cimitero di Basilicanova.



Un ringraziamento al medico curante dott. Guerra Silvio. Porporano, 25 agosto 2017



Ï Elisabetta, Luigi Bellinghi



Ï Nuccia e Sergio Alfieri



Ï Rina e Bruno Bocchi



Ï Nadia e Renzo Scauri



Ï Famiglie Vescovi



Ï Famiglia Catellani Daniele



Ï Catellani Daneo e Roberta Abelli



Ï Antonia Canepari



Ï Flavia Ghirardi



Ï Bruna Masola



Ï Silvana Lori



Ï Maria Vignali



Ï Ornella e Gianni Spotti



Ï Gianna, Renato Monica



Paola con i figli e famiglie, Antonio con Elsa e figli si stringono con affetto a Bruno e Fabrizia per la scomparsa della cara Alma Parma, 25 agosto 2017



Il Presidente ed il Consiglio dell'Avis di Base Porporano e Mariano, partecipano al lutto della famiglia Barbieri per la scomparsa della cara Alma Parma, 25 agosto 2017



Renata e Giorgio, Roberta e Alide, Eles e Marino, Antonia e Marzio, Nadia e Umberto, Bruna e Mario, Gianna e Enrico sono vicini a Fabrizia e famiglia per la perdita della mamma Alma Porporano, 25 agosto 2017



Lino Catellani e famiglia partecipano al lutto di Bruna e Fabrizia per la scomparsa della cara Alma Porporano, 25 agosto 2017



Condomini, inquilini e amministratore del Condominio «La Siesta» di Strada Bassa dei Folli n.153 (Pr) partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della signora Alma Pelizza in Barbieri Parma, 25 agosto 2017



Antonio, Graziella, Attilio, Simona, Massimo e Marina sono vicini a Fabrizia, Bruno, Luca e Bruno per la perdita della cara Alma Porporano, 25 agosto 2017