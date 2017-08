Bruno Otelli

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Addolorati ne danno il triste annuncio i figli Daniele e Gabriele, la nuora Ornella, i nipoti Nicolò, Mattia, Ivan Mirko e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 25 agosto alle ore 10 partendo dalla Sale del Commiato della «Manghi & Mantovani» in Via Edison n, 7 a Calerno (Villaggio Bellarosa) per la chiesa parrocchiale di Taneto, indi al cimitero di Campegine.25 agosto 2017Le famiglie Tinterri Stefano, Mario, Marta, Gabriella partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa del cugino25 agosto 2017