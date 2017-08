Bruno Terenziani

Dopo una vita interamente dedicata al lavoro, si è spento con grande dignità ilGeom.di anni 88Lo annunciano la figlia Lorenza con Claudio, i nipoti Cristian con Chiara e Filippo con Caterina.I funerali avranno luogo sabato 26 agosto alle ore 9,45 partendo dalla sala del commiato in Via Zanardelli 11 per la chiesa di San Paolo Apostolo (Via Grenoble) indi al cimitero di Marore.Si potrà salutare Bruno presso la sala del commiato oggi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento al medico curante Dottoressa Fausta Cipani e alle infermiere domiciliari del Cup Lubiana.Un caldo e affettuoso grazie alla carissima Elena che lo ha amorevolmente accudito in questi anni.Un grazie di cuore a Lisa e Anna.25 agosto 2017Ï Fam. Alberto AvanziniÏ Gian Claudio ed AlessandroCaroil nostro rapporto è stato breve, ma intenso.Sei e sarai sempre il mio mito.Lorenza.25 agosto 2017Carissimosei stato e sarai un esempio da seguire.Buon viaggio.Ci mancheranno i tuoi insegnamenti.Cristian e Filippo.25 agosto 2017La suocera Gina abbraccia affettuosamente la nuora Lorenza per la perdita del caro papà25 agosto 2017tu per me sei stato un grande amico, un padre, un fratello e un uomo eccezionale.Ti ho voluto bene e ti ricorderò per sempre con affetto.Tua Anna.25 agosto 2017Cara Lorenza, ti siamo vicini in questo doloroso momento per la perdita del papàDante, Violetta, Andrea, Fatima, Patrizia, Daniele.25 agosto 2017Valeria e Francesco abbracciano forte Lorenza e famiglia per la perdita del papà25 agosto 2017Pierbattista, Maruzza e Maria Luisa, si stringono con vivo cordoglio a Lorenza e a tutta la sua famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa del caro papà25 agosto 2017Chiara e Caterina, in questo momento di profondo dolore, si stringono in un forte e commosso abbraccio a Lorenza, Cristian, Filippo e Claudio per la perdita del caro25 agosto 2017