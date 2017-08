CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Celestina Ampollini



Ne danno il triste annuncio le cognate Adriana ed Enza, i nipoti e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno oggi alle ore 10,30 partendo dall'abitazione in Strada Chiesa 2/A per la chiesa parrocchiale di Madregolo, indi al cimitero locale.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un ringraziamento particolare al Dott. Corrado Prati, a Viorica e al Servizio Assistenti Domiciliari di Collecchio. Madregolo, 26 agosto 2017



Ï Fam. Bottioni Amilcare, Nicola e Marco



Ï Fam. Angioletto Coperchini



Ï Liliana, Afro Manara



Ï Fam. Gianni Conni



Ï Fam. Nello, Antonella Delmonte



Ï Maddalena, Giorgio Rossi



Ï Ermes, Marisa Diemmi



Ï Famiglie Gandini, Ghirardi



Ï Olga e figli



Ï Fam. Rina Chierici



Ï Fam. Mario Pescatori



Ï Fam. Fabrizio Zinelli



Ï Famiglie Quartaroli



Ï Marta Marchesi



Ï Gina Mambriani



Ï Fausta ed Emilio Bondi



Siamo vicini alla famiglia per la perdita della cara Celestina



Michela e Papys. Madregolo, 26 agosto 2017



Ernesto, Olga e Teodora partecipano al dolore della famiglia per al per la perdita della cara Celestina



figura storica della nostra comunità. Madregolo, 26 agosto 2017



Armando, Beniamino e famiglia sono vicini ad Adriana e familiari per la perdita di Celestina Madregolo, 26 agosto 2017



Indimenticabile Celestina



Un bacio a Tullo e famiglia Ampollini.



Giorgio, Letizia e ragazzi. Corcagnano, 26 agosto 2017



Ricorderò per sempre i momenti importanti vissuti insieme e non potrò mai dimenticare l'affetto e la bontà di zia Celestina



Un bacione da Tullo e famiglia. Madregolo, 26 agosto 2017 Celestina



Francesca ti ricorda con affetto.



Un giorno mangeremo insieme la tua torta macchiata. Gaiano, 26 agosto 2017