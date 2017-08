Ines Ghillani

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 76Ne danno il doloroso annuncio il compagno Alberto, gli adorati Luca e Sarah, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 26 agosto alle ore 15,30 partendo dalla sala del commiato in Via Di Vittorio 17 per la chiesa di Fornovo, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.26 agosto 2017I nipoti Ermanno e Angela con le rispettive famiglie sono vicini a Berto per la scomparsa della cara26 agosto 2017Siamo vicini a Berto e famigliari per la scomparsa della caraMario, Giovanna, Antonio, Irene, Nunzio, Cristina, Roberto, Giulia e famiglie.26 agosto 2017