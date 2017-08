Elena Pioli

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Lo annunciano con dolore i figli Mariangela con Camillo e Claudio con Elisabetta, le nipoti Michela, Cristina, Sara e parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo oggi 26 agosto alle ore 17,15 partendo dalla sala del commiato in Via Di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al Dottor Alberto Ferdenzi per la preziosa disponibilità e professionalità.Un pensiero di gratitudine alla signora Zinaida per l'assistenza prestata con affetto.26 agosto 2017Ï Daniela e Cristian GhillaniÏ Alfiero, Mariangela Sozzi e fam.Ï Angelo, Sandra e NicolòÏ Thomas e ValentinaÏ Fiorenza, Ivan, Marianna, GiorgioA te..che hai saputo far ridere anche quando non se ne aveva la minima voglia..Una super nonna e una grandissima bisnonna, la miglior complice del mondo.Ciao!Amos, Camilla, Cristina, Sara, Michela e Tiziano.26-8-2017Ciaoti ricorderemo con l'affetto di sempre.Giuseppe, Maddalena, Simona e Cristiano.26-8-2017In questo momento di dolore ci stringiamo con tanto affetto a Mariangela, Claudio e famiglie per la perdita della cara mammaCarla, Doriano, Alice e Daniele.26 agosto 2017Luigi, Idanna e Claudia si stringono nel dolore a Mariangela e famiglia per la perdita della mamma26 agosto 2017Remo, Damiana, Laura e Luigi partecipano commossi al dolore di Mariangela e familiari per la scomparsa della cara mamma26 agosto 2017Isa piange la scomparsa della carae partecipa con affetto al dolore dei familiari.26 agosto 2017Titolari e dipendenti di Tutto Gelato si stringono a Claudio, Mariangela e famiglie per la perdita della mamma26 agosto 2017Mario e Catia partecipano al dolore di Mariangela, Claudio e famiglia per la perdita della cara mamma26 agosto 2017Cristina e Gianni con Chiara ed Enrico sono vicini a Mariangela, Claudio e familiari tutti per la scomparsa della mamma26 agosto 2017Partecipiamo al dolore degli amici Mariangela e Claudio per la dipartita della mammaEnrico con Antonella, Gea con Enrica, Niccolò e Alice.26 agosto 2017Alberto, Anna, Elena ed Enrico sono affettuosamente vicini a Mariangela e familiari per la perdita della cara mamma26 agosto 2017