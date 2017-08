Ivo Genestrini

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 74Lo annunciano con profondo dolore la moglie Gilda, il figlio Carlo Andrea con Anna, gli adorati nipoti Alice, Francesco e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 28 agosto alle ore 9,00partendo dalle Sale del Commiato ADEper la chiesa parrocchiale SS. Stimmate, proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutte le persone che lavorano all'Hospice delle Piccole Figlie per la grande professionalità, conforto e aiuto.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico del Centro Oncologico.27 agosto 2017Ï Ariella, Ada, Tiziana, MilenaÏ Adua, Marina, StellaÏ Fam. Piva GiorgioÏ Elda MalavasiÏ Fam. Giuliano MelisLa sorella Leda con Mario, i nipoti Emanuela, Germano, Fabio e Monica con Stefano, Edoardo sono vicini a Gilda e Carlo Andrea per la perdita del caro27 agosto 2017Partecipiamo al dolore di Gilda e Carloandrea per la scomparsa del caroLuigi e Claudia con famiglie.27 agosto 2017Lina, Pietro e famiglia profondamente addolorati per la perdita del caro amicosi stringono con affetto intorno a Gilda, Carloandrea e famiglia.27-8-2017Celestina ed Ermes sono vicini a Gilda, Carlandrea e famiglia per la perdita del caro27 agosto 2017Pier Luigi e Laura si stringono in un forte abbraccio a Gilda e Carlo Andrea per la perdita del caro amico27 agosto 2017Melania, Alberto, Gianluca, Monica e famiglia sono vicini a Gilda e Carlo Andrea per la perdita dell'amico27 agosto 2017