Italo Rozzi

Ci ha lasciatiIng.di anni 68Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, i fratelli e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 9,45partendo dalle Sale del Commiato ADEin Viale della Villetta 31/a per la chiesa di Alberi indi per il cimitero di Vigatto.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.27 agosto 2017Ï Fam. Piergiorgio ScaccagliaÏ Fam. Achille Scarica e TinaÏ Famiglia Chiapponi ed ElisabettaÏ Fam. Ruggero MordacciÏ Fam. Ciro MassariÏ Famiglia Ferdinando CottiÏ Famiglia Gian Carlo CavalliÏ Iride, Giacomo, Celestina, Franco RighiÏ Marina e Vincenzo PrioriÏ Davide Ferrari e famigliaÏ Giuseppe e Giuseppina VenturiniÏ Andrea Patrizia Maria Grazia BernardiÏ Fam. Cavalieri Oreste e Marchesi DelfinaÏ Famiglia ZambelliÏ Fiorenzo, Letizia Ferrari e famiglieÏ Gabriella, Rita ed Elisabetta CanevariÏ Giulio e Paola ScaccagliaÏ Bianca, Roberto e Paola CapraÏ Giancarlo, Romano Caggiati e famiglieI fratelli Bonfiglio, Renzo, Edoardo e Vincenzo con le rispettive famiglie condividono il dolore di Silvana, Giandomenico, Maria Paola e Maria Teresa per la perdita del caro27 agosto 2017Gianni e Giovanna Bertani, profondamente commossi, si uniscono al dolore di Silvana, Maria Paola, Giandomenico e familiari per la perdita del caro cugino27 agosto 2017Giovanni, Gabriella con Vincenzo, Daniela con Eugenio partecipano al dolore di Silvana, Giandomenico, Maria Paola e dei fratelli per la prematura scomparsa del caro27 agosto 2017Per la scomparsa del signorPaolo Moglia lo Staff Ditta Val.fe.r. e tutto il Gruppo Juba esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia.Fai bei giri Italo con la tua inseparabile bicicletta nelle ciclabili celesti.27-8-2017Pierluigi, Giuliana, Caterina e Margherita sono vicini alla famiglia Rozzi per la perdita del caro amico27 agosto 2017La Nuova Parrocchia «Gesù Luce Del Mondo» e il gruppo Interparrocchiale Caritas sono vicini con affetto e con la preghiera a Silvana e ai famigliari nel doloroso distacco dache affidano alla benevolenza del Signore.27 agosto 2017Le famiglie Boselli Massimiliano e Graziano si uniscono commosse al dolore della moglie Silvana, figli e fratelli per la perdita del caroe porgono sentite condoglianze.27 agosto 2017Licinio e Daniele Gennari partecipano al dolore dei fratelli Rozzi per l'improvvisa perdita del caro27-8-2017Giorgio e Carla Bertani sono vicini a Silvana, Giandomenico, Maria Paola e Maria Teresa per la scomparsa del caro27 agosto 2017Camillo Tiziana Giulia Luca con Sharon profondamente addolorati sono vicini a Silvana Giandomenico Mariapaola per la perdita del carissimo27 agosto 2017Giovanni Franca Sabrina partecipano al lutto di Silvana e figli per la perdita del caro27 agosto 2017Giovanni Franca Sabrina sono vicini a Bonfiglio e fratelli e rispettive famiglie per la perdita del caro27 agosto 2017La Comunità Parrocchiale di Alberi condivide il dolore di Silvana e famiglia per la perdita del caronella certezza della Resurrezione finale in Cristo.27 agosto 2017Vicini nel canto e nel dolore.Vola su ali d'aquila, il coro «SGB» abbraccia l'amico Edo e famiglia per la perdita dell'adorato fratello27-8-2017Valeria Bertani con Silvia Del Pizzo e la figlia Roberta sono vicine ai familiari per la scomparsa del caro27 agosto 2017