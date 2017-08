Maria Marcheselli

Ha raggiunto il suo adorato AristideLo annunciano le figlie Fernanda con Andrea, Mafalda con Nicola, i nipoti Giulia, Tommaso, Margherita, Caterina e Marina.I funerali avranno luogo domani lunedì 28 agosto alle ore 14,15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa dello Spirito Santo, indi si proseguirà al Tempio di Valera.Questa sera alle ore 21,00 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un sentito ringraziamento al medico curante dott. Bruno Brunazzi e al dott. Flavio Lauretani del reparto Lungo Degenza del padiglione Barbieri.Si ringrazia inoltre Nadja ed Inga per le amorevoli cure prestate.27 agosto 2017Giorgio, Angela, Giovanni e Elena con le rispettive famiglie partecipano al lutto di Mafalda, Margherita, Caterina e Fernanda per la scomparsa della cara signora27 agosto 2017Cecilia Sabrina e Nicoletta si stringono con affetto a Mafalda nel ricordo della mamma27 agosto 2017