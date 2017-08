Anna Turchi Busani

E' mancataLo annunciano il marito Ezio, i figli Liliana, Luigi e Antonella con le rispettive famiglie, sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Carignano.I funerali avranno luogo martedì 29 agosto alle ore 10,00 nella stessa chiesa indi al cimitero di Vigatto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al dottor Bono e a tutto il personale della casa di riposo San Mauro Abate di Colorno.Si ringrazia inoltre la dottoressa Paola Rossini per l'amicizia e l'affetto dimostrati.28 agosto 2017Ï Franca PadovaniÏ Fam. Massimo Gabelli e figliÏ Livia GenestriniÏ Remo De VidoÏ Silvio e Luisa SuraciÏ Enzo, Orietta De Vido e famigliaÏ Mirko, Marilena Suraci e famigliaÏ Milena Suraci e LucaÏ Luigi, Silvia Gasparini e famigliaÏ Fam. Toti-Ziveri e UgolinaÏ Giuliano Turchi e fam.Ï Stefano Bonatisarai sempre nei nostri cuori.La sorella Cleide Turchi, i nipoti Daniele, Angelo e Angela Caselli.28 agosto 2017Vezio, Franco con Ada, Anna, Cisella con Aldo unitamente a nipoti e pronipoti sono vicini a Ezio, Liliana, Luigi e Antonella in questo triste momento per la morte della cara28 agosto 2017Condividiamo il dolore di Antonella e familiari per la perdita della carissimaIdangela, Paola, Sandra e Fabrizio.28 agosto 2017Ciaograzie per l'amore che ci hai donato.Il tuo ricordo vivrà sempre in noi.Sara e Bruna Lesignoli.28 agosto 2017