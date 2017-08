Ezio Merli

Si è spento il carodi anni 81Ne danno il triste annuncio i nipoti Annamaria e Gianfranco con le rispettive famiglie unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà in Roccabianca domani martedì 29 agosto alle ore 09,45 partendo dalla Casa Protetta Don Domenico Gottofredi per la chiesa ed il cimitero locali.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20,30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia sentitamente tutto il personale della Casa Protetta Don Domenico Gottofredi per le cure e l'assistenza profusa.28 agosto 2017