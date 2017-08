Giuseppe Tolomelli

Ha raggiunto la sua adorata Lianadi anni 74Lo annunciano con dolore i figli Mario con Laura e Sabrina con Gianni, gli adorati nipoti Simone con Sara e Nicole, Erika con Mattia, Marco, Matteo e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella parrocchia SS.Stimmate.I funerali si svolgeranno mercoledì 30 Agosto alle ore 10,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la medesima Parrocchia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.29 agosto 2017Ï Famiglia Gianni BettatiÏ Famiglia Romea FarasiniLa zia Este abbraccia forte i nipoti per la perdita del caro fratello29 agosto 2017CiaoIan, Thomas e Luisa con Andrea.29 agosto 2017La zia Carla unitamente a Cesare e famiglia partecipa al dolore di Mario e Sabrina per la perdita del papà29 agosto 2017È mancatoun Uomo buono, un familiare ma soprattutto un amico che non dimenticheremo.Bruna, Cele, Filippo e famiglia.29 agosto 2017Paola, Simona e Eros Baroni partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del caro cugino29 agosto 2017Laura, Gabriele, Barbara, Andrea, Daniela, Davide sono vicini a Sabrina, Mario e famigliari per la perdita dell'adorato papàamico di tante avventure.Ti riunisci alla tua amata e mai dimenticata Lianè.Ciao Tolò, ti ricorderò sempre.To Fradlas Spricio.29 agosto 2017I condomini e l'amministratore del condominio «Ninfea» di via Zanguidi 8/10/12 e via T. Pessola 2/4 partecipano al dolore della famiglia Tolomelli per la perdita del sig.29 agosto 2017I condomini e l'amministratore del condominio «Erica» di via Zanguidi 9 partecipano al dolore della famiglia Tolomelli per la perdita del sig.29 agosto 2017Le famiglie Maggiani, Remedi, Zanlari e tutti i collaboratori di Frigomeccanica porgono a Mario e famiglia sentite condoglianze per la scomparsa del signor29-8-2017