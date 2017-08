Renata Spotti

«Beati i puri di cuore perchè vedranno Dio»(Mt 5,8)È tornata alla Casa del Padredi anni 69Ne danno il triste annuncio il marito Maurizio, le figlie Elisa e Silvia con Mario e Lucio, parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 30 agosto alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato di Via Carrega, 12/A per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla Dottoressa Maria Angela Bella e a tutto il personale del Day Hospital dell'Oncologia.Un Grazie di cuore al personale del reparto di Malattie Infettive ed Epatologia.Si ringrazia inoltre il personale medico e paramedico dell'Hospice Piccole Figlie.29 agosto 2017Ï Anna, Luciano RicchettiÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Rodolfo Bianchi e fam.Ï Elena, Riccardo GhidiniIl consiglio direttivo e il circolo del Partito Democratico di Collecchio, si uniscono al dolore di Maurizio, Elisa e Silvia per la triste perdita della carae la ricordano per il rigore, la forza d'animo, l'onestà intellettuale e la dedizione verso le persone bisognose.29 agosto 2017L'A.N.P.I. di Collecchio si stringe con affetto ad Elisa e familiari ricordando la grande bontà di29 agosto 2017Patrizia Maestri partecipa al dolore di Elisa e famiglia per la prematura scomparsa della mamma29 agosto 2017Il Partito Democratico di Parma partecipa al cordoglio di Elisa e famiglia per la perdita della mamma29 agosto 2017Un baciosarai sempre nel nostro cuore come appassionata insegnante di matematica, educatrice attenta e soprattutto grande amica.La tua «Laura Sanvitale».29 agosto 2017Il gruppo consiliare di Collecchio Democratica, profondamente commosso, si unisce al dolore di Elisa per la triste perdita della cara mammae porge le più sentite vive condoglianze.29 agosto 2017Il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio Comunale con i Consiglieri, il Segretario Generale ed i dipendenti del Comune di Collecchio partecipano al grave lutto che ha colpito il Consigliere Comunale Elisa Amadasi per la perdita della cara mammae si stringono ai familiari porgendo sincere condoglianze.29 agosto 2017Fabrizio, Marina e Massimo Carpena ricordanoe abbracciano con affetto Maurizio, Silvia ed Elisa in questo doloroso momento.29 agosto 2017Cecco e Betta porgono le più sentite condoglianze a Elisa e Silvia per la perdita della cara mamma29 agosto 2017Gli amici fraterni Dante, Vittorina, Barbara sono vicini ai familiari per la scomparsa della carissima29 agosto 2017Giuseppe Romanini e Paola partecipano con profonda commozione al lutto di Elisa e famiglia per la perdita della cara mamma29 agosto 2017Nera, Carla, Maristella e Giovanni sono vicini a Maurizio, Elisa e Silvia in questo momento di dolore per la perdita della caratestimone esemplare del messaggio evangelico.29 agosto 2017Lorenzo Pedroni con la mamma Cristina e famiglia sono vicini a Maurizio, Silvia ed Elisa per la perdita della carissimaAmica e Maestra di vita.Grazie per averci donato la tua amicizia, ti ricorderemo sempre con affetto.29 agosto 2017Proprietari ed inquilini del Condominio «Adelia» partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della signorae porgono sentite condoglianze.29 agosto 2017Rosella, Maurizio, Giovanni, Francesca, Emma e Sergio, profondamente addolorati, sono vicini a Maurizio, Elisa e Silvia per la perdita della cara29 agosto 2017