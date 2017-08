Rosa Giovanelli

«L'amore di una madre va oltre il tempo e le circostanze ed è per sempre»È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio i figli Fernanda con Corrado, Giuseppe, il nipote Andrea con Alessia, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Serravalle, partendo dalla Casa Protetta «G. Bonzani».Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante dottor Aurelio Ferrentino ed a tutto il personale della Casa Protetta «G. Bonzani» per la grande professionalità e disponibilità.Un grazie a Jenni per la vicinanza e l'affetto dimostrato in questi anni.29 agosto 2017Ï Paolo, Mauro RabezzaniÏ Maria GiovanelliÏ Nadia, Giulia, Celestino