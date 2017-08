Anna Maria Furlotti

Ci ha lasciatoNe annunciano la dipartita Piero, Carlo, Pietro, Elena, il fratello Fabrizio con Fausta e Pietro.I funerali si svolgeranno oggi, martedì 29 agosto, alle ore 15,30 presso la chiesa San Martino in Noceto con partenza dall'Ospedale Maggiore di Parma alle ore 15,00.Esprimiamo gratitudine ai tanti che hanno dato amicizia e calore ad Anna Maria.Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Daniela Randi per averla assistita quotidianamente con dedizione assoluta, con grande professionalità ed umanità.29 agosto 2017Ï Cristina, Caterina e Augusto FerrariÏ Alessandro Angela e Sara AzzaliÏ Francesco Quintavalla e famigliaÏ Saverio, Enrico, RossellaÏ Giovanna CampaniniÏ Giovanna e Maurizio CaggiatiÏ Carla, Adriana, Giorgia e famigliaÏ Maurizio ed Elisabetta BianchiÏ Pier Paolo e Gabriella MendogniÏ Enzo, Mariarita e Bruno GandaÏ Ilde e RinoItalo, Benedetta, Francesca, Carlo, Guido si uniscono al dolore del fratello Piero e dei cugini Carlo, Pietro, Elena per la perdita della cara29 agosto 2017Ciaoci mancheraiCamilla Valentina Matteo Maura Gian.29 agosto 2017Caracon il dolore nel cuore ci stringiamo al dolore dei tuoi cari.Raffaella e Franco.29 agosto 2017Siamo vicini al dolore di Piero, Carlo, Pietro, Elena e serberemo un carissimo ricordo dicon affetto e amicizia.Giangi, Giovanna, Giancarlo, Giuditta, Giovanni, Aristide.29 agosto 2017Francesca e Cesare Rusconi con Pietro, Luigi e Giovanni abbracciano con affetto Piero, Carlo, Pietro ed Elena in ricordo dipersona speciale.29 agosto 2017Pietro, Elena, Leonardo e Carlo Rusconi sono vicini a Carlo, Pietro, Elena e Piero e partecipano con dolore al lutto per la perdita di29 agosto 2017Siamo vicine a Elena per la perdita della sua cara mammaCon affetto infinito, Miriam, Elena, Elisabetta.29 agosto 2017Gli amici Mariella e Paolo sono vicini a Fabrizio e Fausta per la perdita della cara29 agosto 2017Sandro, Alessandra e Guido abbracciano affettuosamente Piero, Elena, Carlo e Pietro per la perdita della cara29 agosto 2017Giovanna, Luigi, Davide, Giorgia e Francesco con affetto partecipano al dolore di Piero, Carlo, Pietro ed Elena per la scomparsa della cara29 agosto 2017Ï Fam. Mario MordoniniGiorgio Bocchia partecipa al dolore del dottor Iemmi per la scomparsa della moglie29 agosto 2017Cristina, Roberta, Carolina e Alessandra si stringono con affetto a Carlo, Pietro, Elena e Piero per la dolorosa perdita di29 agosto 2017Caranon ti dimenticheremo.Mariolina e Tiziana.29-8-2017Luisa e Cecilia partecipano commosse al dolore di Elena e famiglia per la scomparsa della cara29 agosto 2017Luciano e Manuela si stringono con tanto affetto agli amici Fabrizio e Fausta per la scomparsa della cara29 agosto 2017