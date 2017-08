Anna Saccani

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il figlio Gianluca con Rosangela, Francesca, Luca e Silvia, la sorella Lina, i cognati Guido e Anita e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 30 c.m. alle ore 10.00 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Bola per la chiesa di Felino.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al Dott. Giuseppe Ercolini, ai medici ed infermiere del Repato e Day Hospital di Patologia dell'Ospedale Maggiore e dell' Rsa di Collecchio.29 agosto 2017Ï Bruno e Giuseppina GattiÏ Mauro e Mara Meli e Pina e Gino CavatortaCiaoCarissima sorella mi mancherai tanto.Lina.29 agosto 2017Davide, Laura e Agata Coloretti si uniscono al dolore di Gianluca e famiglia per la perdita della cara mamma29 agosto 2017Danilo, Patrizia, Federico e Viola partecipano al dolore di Gianluca e famiglia per la perdita dell'adorata zia29 agosto 2017Guido Coloretti e Anita si uniscono al dolore di Gianluca e famiglia per la perdita della cara mamma29-8-2017I nipoti Gian Paolo e Paola con Ruggero e Giovanni piangono addolorati e abbracciano forte Gianluca, Rosangela, Francesca, Luca e Silvia per la perdita della cara tata29 agosto 2017Dirigenti e colleghi della Tomra Italia sono vicini al dolore di Gianluca e famiglia e partecipi del triste momento per la perdita della cara mamma29 agosto 2017Le famiglie Furlotti, Boschi, Colombini, Bozzardi, Buzzoni e Sani sono vicine a Gianluca e famiglia per la perdita della cara mamma29 agosto 2017