Giuseppe Salsi

È mancato ai suoi caridi anni 92Lo annunciano con tristezza i nipoti Fulì, Ernesto, Gino, Francesca e Vittorio.Con Paolo, Michele, Federico, Franca, Caterina, Sandro, Giulia, Lorenzo, Laura, Beatrice, Valentina, Giorgia, Bruno e Pina.Il funerale si svolgerà in Sissa domani mercoledì 30 agosto alle ore 9,30 partendo dall'abitazione di Via Gobetti per la chiesa ed il cimitero locali.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20,30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.29 agosto 2017Ï Flavia, Francesco SassiÏ Renata, Lucia e PatriziaÏ Famiglie Roberto, Mirko, Mario GhinelliÏ Giorgio e MaraÏ Selia, Sandra, RolandoÏ Fam. Daniele RossiÏ Fam. Aldino RanieriÏ Fam. Giuliano Bolsicaro, grazie per essere sempre stato una presenza costante e preziosa in ogni momento della nostra vita, per averci voluto bene come fossimo figli tuoi.Fulì, Ernesto e Gino.29 agosto 2017Angela Mori Mozzoni con i figli Anselmo e Franco e famiglie, partecipano al lutto della famiglia Salsi per la perdita del caro29 agosto 2017